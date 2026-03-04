GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekli uyarıları yaptık işimizi şansa bırakmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekli uyarıları yaptık işimizi şansa bırakmıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına yönelen füzenin düşürülmesine ilişkin konuştu. “Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefikleriyle her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz“ diyen Erdoğan, bir daha aynı hadiselerin yaşanmaması için gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Özel Harekat Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Erdoğan iftarın ardından açıklamalarda bulundu. 

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yönelen füzenin düşürülmesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz” dedi. 

Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarıların en net biçimde yapıldığını da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Hudut güvenliğini şansa bırakmıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir." diye konuştu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:  

"Askerimize üstün başarılar diliyorum. Rabbim güvenlik güçlerimizi ihanetten korusun.

Tabuta sığmayan tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin aziz ruhları rehberimizdir.

Bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz tehdit edildiğinde nasıl bir millet olduğumuzu tarih boyunca gösterdik.

Türkiye bölgesinde bir istikrar adasıdır. Dünyanın en çalkantılı bölgemizde bin yıldır yaşıyoruz. Esareti asla kabul etmeyen bir seciyeye sahibiz. Vatanımız, bayrağımız tehdit edildiğinde, istiklalimiz, istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu tarihimizde defalarca gösterdik. 

Türk ordusu milletimizle birlikte güven kaynağıdır.  Ordumuz dostlarımızın da güven kaynağı. Kahraman ordumuza her türlü desteği vererek daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı artırmak zorundayız. hudutlarımızın güvenliğini şansa bırakmayacağız"

