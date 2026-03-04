Almanya İran’a karşı savaşa katılamayacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İran’ı hedef alan ABD ve İsrail’in askeri saldırılarına katılmayacağını belirterek, çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.
Bakan Pistorius, Meclis'te yaptığı konuşmada, İran'daki saldırılara ilişkin "Almanya bu savaşın tarafı değil. Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak." dedi.
Pistorius, ülkesinin bölgedeki gerginliğin azaltılmasına ve şiddetin daha fazla yayılmasının önlenmesine katkıda bulunmak için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydetti.
ABD ve İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuka uygun olup olmadığına dair tartışmanın önemli olduğunu aktaran Pistorius, ülkelerin yasalara uyması halinde istikrarlı bir uluslararası düzenin ancak uzun vadede sürdürülebileceğini belirtti.
Pistorius, İran rejiminin uzun yıllar uluslararası hukuku defalarca ihlal ettiğini ifade ederek, "İsrail-Amerika saldırıları, İsrail'i yok etmek isteyen bir rejime yöneliktir. Bu rejim, yıllardır, hatta on yıllardır hem yurt içinde hem de yurt dışında baskı ve terör uygulamaktadır." diye konuştu.
