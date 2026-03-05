Konya’nın manevi önderi Tahir Büyükkörükçü vefatının 15. yılında rahmetle anılıyor

Konya'nın gönlünde derin izler bırakan büyük İslam âlimi Tahir Büyükkörükçü'nün vefatının üzerinden tam 15 yıl geçti. Konya, vefatının 15. yıl dönümünde "Tahir Hoca”sını rahmet, minnet ve dualarla bir kez daha anıyor. Yarım asır boyunca kendine has üslubu, güçlü hitabeti ve gönüllere dokunan nasihatleriyle insanlara hakkı ve hakikati anlatan Tahir Büyükkörükçü, Konya'nın manevi mimarlarından biri olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.

KONYA'NIN TAHİR HOCASI

Konya halkı için o sadece bir vaiz değil, aynı zamanda yol gösteren bir ilim ve irfan rehberiydi. Yaklaşık 50 yıl boyunca kürsülerden insanlara doğruyu anlatan Tahir Hoca, hiçbir zaman susmadı ve doğruları söylemekten geri durmadı. Kendine özgü anlatımı ve güçlü hitabetiyle dinleyenlerin zihninde ve kalbinde iz bırakan Büyükkörükçü, örnek bir hayatın ardından 86 yaşında Hakk'a yürüdü.

KAPU CAMİİ'NİN KARA KÜRSÜSÜ

Uzun yıllar boyunca Kapu Camii'nde yaptığı vaazlarla tanınan Tahir Büyükkörükçü, caminin meşhur "kara kürsüsü” ile adeta özdeşleşmişti. Onun ayrılığıyla birlikte Konya, manevi bir rehberini kaybederken, Kapu Camii'nin kara kürsüsü de Tahir Hoca'sız kaldı. Yıllarca bu kürsüden yükselen nasihatler, binlerce insanın hayatına dokundu.

5 MART 2011: KONYA'DA HÜZÜNLÜ SABAH

5 Mart 2011 sabahı Konya'da tüm camilerden aynı anda yükselen sala sesleri, büyük bir âlimin Rabbine kavuştuğunu haber veriyordu. Tahir Büyükkörükçü'nün vefatı sadece Konya'da değil, tüm İslam âleminde derin bir üzüntüye neden oldu. Onun ardından ilim, irfan ve hikmet dolu bir miras kaldı.

SON YOLCULUĞUNDA YÜZ BİNLER VARDI

Büyük İslam âlimi Tahir Büyükkörükçü'nün cenazesine yüz binlerce insan katıldı. Sevenleri ve talebeleri onu dualar ve gözyaşlarıyla uğurladı. Tahir Hoca, Konya'nın önemli âlimlerinden Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu Hocaefendi'nin kabrinin yakınında toprağa verildi.

Konya'nın "Sultanü'l-Vaiz” olarak bilinen kıymetli hocası, aradan geçen yıllara rağmen gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Rahmet, minnet ve dualarla anılıyor.

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ KİMDİR?

Konya'da doğdu. Küçük yaşlarda Bahçıvan İsmail Efendi'den Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. İlköğrenimini tamamladıktan sonra Konya Karma Ortaokuluna devam etti. Ortaokulu üçüncü sınıftan bırakarak İsa Ruhi Bolay'dan özel dersler almaya başladı. Medrese usulü tefsir, hadis, fıkıh, usul, feraiz, sarf, nahiv, mantık, beyan gibi dersleri okudu. Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Efendi'den hadis ve Ebu Said Muhammed Hadimî'nin Berîka adlı eserini okudu. Kapı Camii imamı Hacı Haydar Efendi'den kıraat ve tashih-i huruf, Hacı Haki Efendi'den Farsça dersleri aldı. O günlerin hafızlık merkezi olan Bulgur Tekkesi'nde hafızlık çalışmalarına devam etti. Bu derslerin bitiminde Konyalı Mehmet Vehbi Efendi'nin duası ile icazet merasimi yapıldı. Öğrenciliği sırasında Konya'ya gelen Mahmut Sami Ramazanoğlu ile tanışarak ona intisap etti.

Askerlik dönüşü evlendi ve Eski Garaj civarındaki Boncuk Camii'nde imamlığa başladı. Bir yandan da yarım kalan hafızlığını tamamladı. 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak Konya merkez vaizliğine atandı.Yaptığı vaazlar sebebiyle 1964 yılında Burdur'a sürgün edildi. Bir buçuk yıl kadar Burdur'da vaiz olarak görev yaptı. 1965'te Denizli'de başlayan konferansları sonraki yıllarda Türkiye'nin birçok şehrinde devam etti. 1965 yılında Konya Müftülüğüne atandı. Yedi yıl süren bu görevden sonra merkez vaizliği görevine geri döndü (1972). Bir yıl sonra da emekliye ayrıldı (1973).

1976-1979 yılları arasında Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine giderek vaaz ve konferanslar verdi. 1977'de siyasete atılarak MSP Konya milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Üç yıl devam eden milletvekilliği 12 Eylül 1980 Darbesi'yle sona erdi. Darbe sonrası on bir ay tutuklu kaldı.1985 yılı sonrasında Medine'ye yerleşti ve çoğu günlerini orada geçirmeye başladı. 1986 yılından 1999 yılına kadar Konya'da bulunduğu dönemlerde Kapı Camii vaazlarına devam etti.

Arapça ve Farsçayı iyi bilen Tahir Büyükkörükçü'nün birçok vaazı sesli ve görüntülü olarak kayda alındı. Konferans ve vaazlarındaki düzgün ifade gücü ve dinleyenleri etkileyen güçlü hitabeti dikkat çekicidir. Vaazlarını konusuyla ilgili ayet ve hadislerin yanı sıra Mevlâna, Muhammed İkbal ve Mehmet Akif'ten okuduğu mısralarla zenginleştirirdi.Hakiki Vechesi ile Mevlânâ ve Mesnevî (1959), Mübarek Ramazan ve Oruç (1961), Mevlânâ ve Mesnevi Gözüyle Peygamber Efendimiz (1963), Müslüman Peygamberini Tanımalısın (1963), İslâm'da Edeb (1963) Tahir Büyükkörükçü'nün yayımlanan eserleridir.

Evli ve dört çocuklu Tahir Hoca'nın, oğlu Dr. Abdurrahman Büyükkörükçü de Konya'nın tanınmış vaizlerindendir.

