Konya’da ramazana sevimli dokunuş

Ramazan ayının 15. gününde, Konya’da Zeki Altındağ İlkokulu 3/B sınıfında sıcacık bir proje büyümeye devam ediyor. Sınıfın sevimli misafiri “Şerbet” isimli peluş tavşan, her gün bir öğrencinin evine konuk oluyor ve Ramazan’ın manevi atmosferini aile ortamında deneyimliyor.

"Şerbet ile Ramazan” adı verilen projede öğrenciler; iftar hazırlıklarından sahur sofralarına, teravih heyecanından aile içi paylaşımlara kadar yaşadıkları Ramazan anılarını hem fotoğraflıyor hem de özel olarak hazırlanan hatıra defterine günlük şeklinde yazıyor.

Böylece çocuklar yalnızca bir etkinliğe katılmakla kalmıyor; Ramazan'ın paylaşma, sabır, yardımlaşma ve şükür duygularını yaşayarak öğreniyor.

Proje Sadece Bir Sınıf Etkinliği Değil Aillerin Birlikte Zaman Gerçirmesine Katkı Sağlıyor

Her akşam farklı bir evde misafir edilen Şerbet, ailelerin de projeye aktif katılımını sağlıdığını söyleyen 3/B Sınıf Öğretmeni N. Tuba Yulcu,” Veliler çocuklarıyla birlikte hazırlık yapıyor, sofralar kuruluyor, dualar ediliyor ve günün sonunda yaşananlar "Şerbet ile Ramazan” defterinde özenle kaleme alınıyor. Ortaya ise hem duygusal hem de eğitici bir Ramazan günlüğü çıkıyor” dedi.

Proje Çocuklarda Sorumluluk Bilinci Kazandırıyor

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise çocukların sorumluluk bilinci kazanmasıdır diyen Yulcu, "Şerbet'i misafir eden öğrenci, hem peluş arkadaşına iyi bakmak hem de günün anılarını düzenli şekilde kayda geçirmekle görevli oluyor. Bu süreç, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirirken aynı zamanda değerler eğitimine de katkı sağlıdığını” söyledi.

Yulcu, ramazan ayı boyunca devam edecek olan proje sonunda, biriktirilen anılar ve fotoğraflar sınıf içinde sergileneceğini ifade etti.

Küçük bir peluş tavşanın rehberliğinde büyüyen bu anlamlı çalışma, Ramazan'ın ruhunu çocuk kalplerinde yaşatmaya devam ediyor.

"Şerbet ile Ramazan”, sadece bir sınıf etkinliği değil; paylaşmanın ve birlikte büyümenin en tatlı hali…

(Bekir Turan)