GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,17
EURO
51,38
STERLİN
59,04
GRAM
7.451,25
ÇEYREK
12.306,43
YARIM ALTIN
24.530,82
CUMHURİYET ALTINI
48.852,80
EĞİTİM Haberleri

Konya’da ramazana sevimli dokunuş

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da ramazana sevimli dokunuş
Ramazan ayının 15. gününde, Konya’da Zeki Altındağ İlkokulu 3/B sınıfında sıcacık bir proje büyümeye devam ediyor. Sınıfın sevimli misafiri “Şerbet” isimli peluş tavşan, her gün bir öğrencinin evine konuk oluyor ve Ramazan’ın manevi atmosferini aile ortamında deneyimliyor.

"Şerbet ile Ramazan” adı verilen projede öğrenciler; iftar hazırlıklarından sahur sofralarına, teravih heyecanından aile içi paylaşımlara kadar yaşadıkları Ramazan anılarını hem fotoğraflıyor hem de özel olarak hazırlanan hatıra defterine günlük şeklinde yazıyor.

Böylece çocuklar yalnızca bir etkinliğe katılmakla kalmıyor; Ramazan'ın paylaşma, sabır, yardımlaşma ve şükür duygularını yaşayarak öğreniyor.

Proje Sadece Bir Sınıf Etkinliği Değil Aillerin Birlikte Zaman Gerçirmesine Katkı Sağlıyor

Her akşam farklı bir evde misafir edilen Şerbet, ailelerin de projeye aktif katılımını sağlıdığını söyleyen 3/B  Sınıf Öğretmeni N. Tuba Yulcu,” Veliler çocuklarıyla birlikte hazırlık yapıyor, sofralar kuruluyor, dualar ediliyor ve günün sonunda yaşananlar "Şerbet ile Ramazan” defterinde özenle kaleme alınıyor. Ortaya ise hem duygusal hem de eğitici bir Ramazan günlüğü çıkıyor” dedi.

Proje Çocuklarda Sorumluluk Bilinci Kazandırıyor

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise çocukların sorumluluk bilinci kazanmasıdır diyen  Yulcu, "Şerbet'i misafir eden öğrenci, hem peluş arkadaşına iyi bakmak hem de günün anılarını düzenli şekilde kayda geçirmekle görevli oluyor. Bu süreç, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirirken aynı zamanda değerler eğitimine de katkı sağlıdığını” söyledi.

Yulcu, ramazan ayı boyunca devam edecek olan proje sonunda, biriktirilen anılar ve fotoğraflar sınıf içinde sergileneceğini ifade etti.

Küçük bir peluş tavşanın rehberliğinde büyüyen bu anlamlı çalışma, Ramazan'ın ruhunu çocuk kalplerinde yaşatmaya devam ediyor.

"Şerbet ile Ramazan”, sadece bir sınıf etkinliği değil; paylaşmanın ve birlikte büyümenin en tatlı hali…

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER