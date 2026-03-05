Guinness Dünya Rekorları’na göre, ilk kadın savaş pilotu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Havacılık tarihinin en önemli öncülerinden biri olan bu isim, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın gökyüzündeki kadın temsilcisi olarak tarihe geçmiştir.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, ilk kadın savaş pilotu kimdir?

Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın ilk kadın savaş (muharip) pilotu Sabiha Gökçen'dir. Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı olan Gökçen, 1936 yılında Eskişehir Askeri Hava Okulu'na girmiş ve burada aldığı eğitimin ardından avcı ve bombardıman uçaklarıyla uçarak bu unvanı kazanmıştır. Kariyeri boyunca yaklaşık 8.000 saat uçuş gerçekleştirmiş ve 32 farklı askeri harekâta katılmıştır.

Cevap: Sabiha Gökçen

