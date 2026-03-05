Taşkent’te sel sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Konya’nın Taşkent ilçesinde meydana gelen selin ardından, Taşkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Taşkent'te meydana gelen sel afetinin ardından zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar, Taşkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sahada yürütülüyor.Selin etkili olduğu alanlarda incelemelerini sürdüren ekipler, özellikle tarım arazileri, üretim alanları ve altyapıda oluşan zararları belirlemek için detaylı değerlendirmeler gerçekleştiriyor. Yetkililer, sürecin hızlı ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanan raporların ilgili kurumlara iletileceği ve gerekli destek süreçlerinin başlatılacağı ifade edildi.

Yetkililer, selde etkilenen tüm vatandaşlara ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

(Ali Asım Erdem)