45 yıllık bakır ocakta geleneksel tel kadayıf

Geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılan tel kadayıf, el yapımı kadayıfın fabrikasyon ürüne göre lezzet ve şerbet emme açısından farklılık gösterdiği belirtilirken, kilosu 180 liradan satışa sunuluyor.

Konya'da Ramazan ayında tatlı üretiminde yoğunluk yaşanırken, geleneksel yöntemlerle el işçiliğiyle bakır tepside hazırlanan tel kadayıf da ilgi görüyor. Üretimde yalnızca un ve su kullanılan tel kadayıfta herhangi bir katkı maddesine yer verilmiyor. Tel kadayıfın kilosu 180 liradan satışa sunulurken, ekonomik fiyatı nedeniyle vatandaşların en çok tercih ettiği tatlı çeşitleri arasında yer alıyor.

Ramazan'ın bereketiyle çalışmaya devam ettiklerini söyleyen kadayıf ustası Hakan Güvez, "Elimizden geldiğince işimizin başındayız, çalışmaya, dökmeye devam. Bizim malzememiz un ve su, başka hiçbir katkı maddemiz yok. Tamamen doğaldır, içinde hiçbir katlı maddesi olmaz. Bunlar dövme bakırdır. Yani evdeki sizin kullandığınız bakır sinilerden değil bunlar. Bu bakır ocağı 45 sene önce Kahramanmaraş'ta yaptırdık" dedi.

"Fabrikasyon kadayıfla dökme kadayıfın arasında yenirken dağ kadar fark olur"

Fabrikasyon ile el yapımı tel kadayıfın arasındaki farkı anlatan Hakan Güvez, "Yerken damak tadına bağlı bir şey. Yani bu bizim övmemiz ile olacak bir şey değil. Bunu yediğin zaman farkını anlarsın. Fabrikasyon kadayıfla dökme kadayıfın arasında yenirken dağ kadar fark olur. Lezzet açısından olur, şerbet emme açısından olur. Yani bu anlatmayla olmaz. Bunu yaptığın zaman yemekle bilirsin. Bu farkı ancak öyle bilirsin" şeklinde konuştu.

"Herkesin erişebileceği, parasıyla alabileceği bir tatlı türü"

Tel kadayıfın kilosunun 180 lira olduğunu belirten Hakan Güvez, "Bugün piyasanın en ucuz tatlısı. Bugün beğenmediğin baklavanın kilosu 700-800 lira olmuş. Fıstıklı, cevizli diyorlar, ayırıyorlar. Bak kilosuna kimisi 700 lira, kimisi 800 lira. Yani bugün bin liraya, bin 500 liraya kadar baklava var. Yani tepside tel kadayıfın 1 kilosundan 3 kilo, 3,5 kilo tatlı çıkar. Onun için bence en doğal, en ucuz, fakirin fukaranın yiyebileceği, herkesin erişebileceği, parasıyla alabileceği bir tatlı türü" diye konuştu.

Vatandaşlar da, tel kadayıfı sadece Ramazan ayında değil, sürekli severek tükettiklerini belirtti.

