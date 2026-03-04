GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

2 bin yıllık anıt çınar hayran bırakıyor

Güncelleme Tarihi:

2 bin yıllık anıt çınar hayran bırakıyor
Manisa’nın Demirci ilçesinde yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen anıt çınar ağacı, heybetli görünümüyle görenleri hayran bırakıyor. Gövde genişliği 21 metre, yüksekliği 33 metre olarak ölçülen doğu çınarı, dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

Demirci ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Tekeler Mahallesi'nde bulunan çınar, görüntüsüyle dikkat çekiyor. Türü doğu çınarı (Platanus orientalis) olarak belirlenen anıt ağaç, asırlara meydan okuyan yapısıyla bölgenin simge değerleri arasında gösteriliyor. Çınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'Anıt Ağaç' olarak tescillenerek koruma altına alındı. Tescilin ardından çevre düzenlemesi yapılan alan, ziyaretçilerin vakit geçirebileceği bir yaşam yerine dönüştürüldü.

Özellikle yaz akşamlarında vatandaşlar çınarın gölgesinde oturup dinlenme imkanı buluyor. Ağaç dallarının korunması için özel önlemler alan mahalleli ağırlaşan dalların kırılmaması için ahşap destekler hazırlayarak, ağacın daha uzun yıllar sağlıklı şekilde yaşamını sürdürmesini sağlıyor. Çınarın önünden akan doğal dağ suyu ise özellikle bahar ve yaz aylarında ziyaretçilere serin bir ortam sunuyor. Doğayla tarihin iç içe geçtiği alan, çevre ilçe ve illerden gelen çok sayıda doğasever ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

'GÖVDESİ 21 METRE, YÜKSEKLİĞİ İSE 33 METRE'

Tekeler Mahalle Muhtarı Abdurrahman Ünlü, "Mahallemizde yaklaşık 2 bin yaşında olduğu tescillenen çınar ağacımız var. Çınarımızın gövdesi 21 metre, yüksekliği ise 33 metre olarak ölçüldü. Çınarımızın bakımını ilgili yetkili kurumlar tarafından belirli zamanlarda yapmaktayız. Özellikle yaz akşamlarında burası çok güzel oluyor. İzmir, Ankara ve Bursa gibi birçok ilden çınarı görmeye geliyorlar. Mahalle sakinlerimiz büyüyen dallarının kırılmaması için çınarın daha da uzun yıllar yaşaması amacıyla ağaçtan destekler oluşturdu" dedi.

'HEYBETLİ BİR ÇINAR'

Öğretmen Ali Akkaya ise "Burası çevre il ve ilçeler tarafından kültürel miras olarak ziyaret ediliyor. İhtişamı, dalları ve gövdesi heybetli bir çınar. Zaman zaman öğrencilerimizi bu çınarın gölgesine getirip ağacı anlatıyoruz. Hep birlikte sahip çıkarak bu güzelliği gelecek kuşaklara aktarmalıyız" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

