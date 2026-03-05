GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Divriği Milli Parkı hangi ilin sınırları içerisindedir?

- Güncelleme Tarihi:

Divriği Milli Parkı hangi ilin sınırları içerisindedir?

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan muazzam yapılarıyla tanınan Divriği, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük illerinden birinin sınırları içerisinde yer alır.

Divriği Milli Parkı hangi ilin sınırları içerisindedir?

Divriği Milli Parkı, Sivas ilinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Bölge, özellikle Selçuklu mimarisinin şaheseri olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın yanı sıra, zengin biyolojik çeşitliliği, kanyonları ve yaban hayatıyla da dikkat çekmektedir. Park, İç Anadolu'nun doğusunda hem tarih hem de doğa meraklıları için önemli bir merkezdir.

Cevap: Sivas

Kaynak: Haber Merkezi

