Hangisinin senaristi, filmde New York’taki merkez bankası binasının soygunu çok ayrıntılı ve gerçekçi şekilde gösterildiği için FBI tarafından sorgulanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Sinema dünyasında, bir senaryonun kurgusal sınırlarını aşıp gerçek dünyadaki güvenlik birimlerini harekete geçirmesi nadir görülen bir olaydır. Bu durumun en meşhur örneği, 90'ların sonundaki aksiyon sinemasının zirve noktalarından biridir.

Hangi filmin senaristi, New York'taki merkez bankası soygununu çok ayrıntılı gösterdiği için FBI tarafından sorgulanmıştır?

Bu filmin senaristi Graham Yost, filmi ise 1995 yapımı Zor Ölüm 3 (Die Hard with a Vengeance)'dir.

Filmde Bruce Willis'in canlandırdığı John McClane karakteri, Federal Reserve Bank of New York (New York Merkez Bankası) binasındaki altın rezervlerinin nasıl çalınabileceğini detaylı bir kurguyla işler. Soygun planı o kadar inandırıcı ve stratejik olarak o kadar "mümkün" görünmüştür ki, FBI senaristi sorguya çekerek bu kadar hassas bilgilere ve tünel planlarına nasıl ulaştığını sormuştur. Graham Yost, bu detayları herhangi bir içeriden bilgiyle değil, banka binasının mimari yapısını inceleyerek ve mantık yürüterek kurguladığını açıklamıştır.

Cevap: Zor Ölüm 3 (Die Hard with a Vengeance)

Kaynak: Haber Merkezi