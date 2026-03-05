GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,19
EURO
51,44
STERLİN
59,09
GRAM
7.419,71
ÇEYREK
12.254,30
YARIM ALTIN
24.426,91
CUMHURİYET ALTINI
48.645,87
YAŞAM Haberleri

Hangisinin senaristi, filmde New York’taki merkez bankası binasının soygunu çok ayrıntılı ve gerçekçi şekilde gösterildiği için FBI tarafından sorgulanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangisinin senaristi, filmde New York’taki merkez bankası binasının soygunu çok ayrıntılı ve gerçekçi şekilde gösterildiği için FBI tarafından sorgulanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Sinema dünyasında, bir senaryonun kurgusal sınırlarını aşıp gerçek dünyadaki güvenlik birimlerini harekete geçirmesi nadir görülen bir olaydır. Bu durumun en meşhur örneği, 90'ların sonundaki aksiyon sinemasının zirve noktalarından biridir.

Hangi filmin senaristi, New York'taki merkez bankası soygununu çok ayrıntılı gösterdiği için FBI tarafından sorgulanmıştır?

Bu filmin senaristi Graham Yost, filmi ise 1995 yapımı Zor Ölüm 3 (Die Hard with a Vengeance)'dir.

Filmde Bruce Willis'in canlandırdığı John McClane karakteri, Federal Reserve Bank of New York (New York Merkez Bankası) binasındaki altın rezervlerinin nasıl çalınabileceğini detaylı bir kurguyla işler. Soygun planı o kadar inandırıcı ve stratejik olarak o kadar "mümkün" görünmüştür ki, FBI senaristi sorguya çekerek bu kadar hassas bilgilere ve tünel planlarına nasıl ulaştığını sormuştur. Graham Yost, bu detayları herhangi bir içeriden bilgiyle değil, banka binasının mimari yapısını inceleyerek ve mantık yürüterek kurguladığını açıklamıştır.

Cevap: Zor Ölüm 3 (Die Hard with a Vengeance)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER