“Dünya Glokom farkındalığı’’ Farkındalık için bir araya geldiler

Konyaspor ile Kasımpaşa karşılaşması öncesinde Konya Büyükşehir Stadyumu önünde açılan pankartlarla glokom yani göz tansiyonunda erken teşhisin önemine dikkat çekildi.
Her yıl mart ayının ikinci haftası, toplumda glokom hastalığına dikkat çekmek, vatandaşları bilinçlendirmek ve hastalığın tedavisi ile riskleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Dünya Glokom Haftası olarak kutlanıyor.Bu kapsamda Konya'da da Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Banu Bozkurt öncülüğünde gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.
Karşılaşma öncesinde Konya Büyükşehir Stadyumu önünde bir araya gelen göz hekimleri, göz sağlığı çalışanları ve ilaç firması temsilcileri, Dünya Glokom Haftası'na dikkat çekmek amacıyla pankart açtı. Etkinlikte vatandaşlara glokom hakkında bilgilendirme yapılırken erken teşhisin hayati önem taşıdığı vurgulandı.
Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Bozkurt da yaptığı açıklamada glokomda erken teşhisin görme kaybını önlemede kritik rol oynadığını ifade etti.Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şube Başkanı Prof. Dr. Ali Bülent Çankaya ise glokomun tedavi yöntemlerine ilişkin bilgiler paylaşarak hastalığın düzenli kontrol ve uygun tedaviyle yönetilebileceğini belirtti.
