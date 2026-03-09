GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Fenerbahçe’den Samsunspor’a yanıt

Fenerbahçe’nin, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor’u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Samsunspor cephesinden yapılan açıklamalara yönelik sarı-lacivertli kulüpten yanıt geldi.

Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'nin, 2 kez geri düştüğü maçta Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından karşılıklı açıklamalar geldi. Fenerbahçe Kulübü Samsunspor'dan yapılan açıklamalara kulübün resmi sanal medya hesabından yanıt verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan, "Samsunspor ile oynadığımız müsabakanın ardından Samsunspor Kulübü Başkanı tarafından yapılan açıklamaları hayretle takip etmiş bulunmaktayız” cümlesiyle başlayan açıklamada, "Öncelikle açıkça ifade etmek isteriz ki, futbolcularımızın hakeme yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür mesnetsiz ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ithamların kamuoyu önünde dile getirilmesi sorumsuz bir yaklaşımın göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın, maçın ardından tribünlerde yaşanan gerginliğin büyümemesi ve olayların daha fazla tırmanmaması adına ilgili bölgeye giderek ortamın sakinleşmesi için çaba gösterdiğini belirten açıklama şöyle devam etti:

"Başkanımızın oradaki varlığı, iddia edildiği gibi herhangi bir kişi ya da kulübe destek amacı taşımamakta, yalnızca gerginliğin sonlandırılmasına yönelik sorumluluk bilinciyle atılmış bir adımdır.

Ne yazık ki Samsunspor Kulübü Başkanı'nın her maçımız öncesinde ve sonrasında camiamızın sinir uçlarına dokunan açıklamaları adeta bir alışkanlık haline getirdiğini görmekteyiz.

Bugün ortaya çıkan atmosfer için başkalarını suçlamak yerine, öncelikle kendi kullandığı dilin yarattığı gerilimin sorumluluğuyla yüzleşmesi gerekir.

Sporun ruhuna ve rekabetin doğasına zarar veren, gerilimi bilinçli şekilde tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif söylemler Türk futboluna hiçbir katkı sağlamadığı gibi, yöneticilik sorumluluğuyla da bağdaşmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, camiamızı hedef alan bu tür provokatif söylemlerin karşısında durmaya devam edeceğimizi ve gerçek dışı iddiaların kamuoyunu yanıltmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kaynak: DHA

