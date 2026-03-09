GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,22
EURO
51,15
STERLİN
59,05
GRAM
7.363,34
ÇEYREK
12.141,33
YARIM ALTIN
24.201,71
CUMHURİYET ALTINI
48.197,38
KONYA Haberleri

Konya’da belediye başkanının acı günü! “Kıymetli bir devlet insanıydı’’

Bekir Turan
İnternet editörü
Konya’da belediye başkanının acı günü! “Kıymetli bir devlet insanıydı’’
Konya’nın Kulu ilçesi Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir’in amcası Muzaffer Sertdemir, hayatını kaybetti.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 

"Amcam Muzaffer Sertdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Merhum Muzaffer Sertdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumunda uzun yıllar görev yapmış, Daire Başkanlığı görevinde bulunmuş kıymetli bir devlet insanıydı.

Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun." dedi.

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER