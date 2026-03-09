Konya’da feci kaza! Traktör ikiye bölündü

Konya'nın Ereğli ilçesinde mısır yüklü tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında traktör ikiye bölündü, her iki sürücü de yaralandı.
TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ
Kaza, Konya–Adana karayolu üzerinde Ereğli ilçesi Türkmen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deniz A. yönetimindeki 42 JB 986 plakalı traktör ile Adnan A. idaresindeki 63 ZD 450 plakalı mısır yüklü tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölünürken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
