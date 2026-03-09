GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Başkan Altay duyurdu! Konya’da çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği
Konya Büyükşehir Belediyesi, kuraklığa karşı dayanıklı alternatif ürünleri yaygınlaştırmak amacıyla başvuruda bulunan çiftçilere yüzde 50 hibeli 17 bin 450 kilogram aspir tohumu desteğinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aspir bitkisinin düşük su ihtiyacı olan ve kıraç arazilerde yetişebilme özelliğiyle Konya için önemli bir alternatif ürün olduğuna dikkati çekerek, “Başvurularını aldığımız üreticilerimize yüzde 50 hibe destekli 17 bin 450 kilogram aspir tohumunun dağıtımını yaptık. Bu destekle 3 bin 490 dekar alanda aspir ekimi gerçekleştirilecek. Çiftçimiz için bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak ve tarımsal çeşitliliği artırmak amacıyla kuraklığa dayanıklı tohum desteği artarak sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliğinin etkilerinin özellikle Konya havzasında yoğun şekilde hissedildiğini belirterek, tarımsal üretimde kuraklığa dayanıklı, daha az su tüketen alternatif ürünlerin yaygınlaşmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

3 BİN 490 DEKAR ALANDA ASPİR EKİMİ YAPILACAK

Konya genelinde aspir üretimini artırmak amacıyla çiftçiye ve üreticiye önemli destek sağladıklarını kaydeden Başkan Altay, "2025 yılı içerisinde başvurularını aldığımız üreticilerimize yüzde 50 hibe destekli 17 bin 450 kilogram aspir tohumunun dağıtımını yaptık. Bu destekle 3 bin 490 dekar alanda aspir ekimi gerçekleştirilecek. Çiftçimiz için bereketli olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

YAĞI DA ÇOK DEĞERLİ

Aspir bitkisinin düşük su ihtiyacı olan ve kıraç arazilerde yetişebilme özelliğiyle Konya için önemli bir alternatif ürün olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, "Bu destekle hem su kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını hem de çiftçimizin gelir çeşitliliğinin artmasını hedefliyoruz. Yağı da çok değerli olan aspir bitkisi, yerli yağlık bitki üretiminin artırılması açısından da ülkemiz için büyük önem taşıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak su tasarruflu tarım için üreticimizin yanında olmaya ve sürdürülebilir tarımı desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Aspir tohumu desteğinden faydalanan üreticiler de uygulamadan çok memnun olduklarını ve devamını beklediklerini belirterek, çiftçiye verdiği destek için Başkan Altay'a teşekkür etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

