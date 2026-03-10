TCDD’den Konya’ya uyarı! 15 gün zehirlenme tehlikesi var
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDDY), bazı hatlarda yapılacak ilaçlama çalışmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Yapılan açıklamada, 11 Mart -6 Nisan 2026 tarihleri arasında Sincan - Polatlı - Konya, Polatlı - Eskişehir - Bozüyük - Bilecik - Pamukova ve Kayaş - Sivas hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, ilaçlama yapılacak hat hususunda ayrıntılı tarih ve güzergâh bilgileri ekteki basın duyurumuzda sunulmaktadır. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları gerekmektedir" denildi.
