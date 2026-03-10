Yunak’taki okullarda deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan tatbikatlarda öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının afet anında doğru ve hızlı hareket edebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Tatbikat sırasında öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.
Tatbikat kapsamında öğrenciler sınıflarında "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladıktan sonra öğretmenlerinin rehberliğinde güvenli bir şekilde okul bahçelerinde belirlenen toplanma alanlarına tahliye edildi. Yapılan uygulamalarla öğrencilere afet bilinci kazandırılması ve muhtemel bir deprem durumunda paniğin önlenmesi hedeflendi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede afetlere karşı bilinçli olmanın büyük önem taşıdığını belirtti.
