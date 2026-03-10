Başkan Altay gece mesaisindeki büyükşehir personelini ziyaret etti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar sonrası Büyükşehir Belediyesi Meram Otobüs Hareket Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi Meram İtfaiye Teşkilatı’nı ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayı kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne ait birimleri ziyaret ederek personelle bir araya gelmeye devam ediyor.
İftardan sonra ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Meram Hareket Merkezi'ndeki otobüs şoförleriyle daha sonra Ahmet Özcan Caddesi'ndeki Meram İtfaiye teşkilatında itfaiye personeliyle bir araya gelen Başkan Altay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Toplu ulaşım ve itfaiye hizmetlerinin şehrin huzuru ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Altay, "Meram Otobüs Hareket Merkezi'mizde ve İtfaiye Teşkilatımızda görev yapan mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek Ramazan akşamının bereketini paylaştık. Şehrimiz için gece gündüz demeden görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor, huzur ve bereket dolu bir Ramazan temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
