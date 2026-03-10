Hayatını kaybeden Fatma Nur öğretmenin adı Konya’da yaşatılacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı ilk toplantısında İstanbul’daki bir okulda menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Konyalı öğretmen Fatma Nur Çelik’in isminin Konya’da bir caddede yaşatılması, ek gündem maddesi olarak gündeme alındı ve oy birliği ile komisyona havale edildi. Başkan Altay, “Meclisimizin vereceği kararla öğretmenimizin isminin Konya’mızda yaşatılmasını sağlamış olacağız. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, eğitim camiamıza ve ailesine de başsağlığı diliyorum” dedi.

"ÖĞRETMENİMİZİN İSMİNİN KONYA'MIZDA YAŞATILMASINI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ”

Konuyla ilgili konuşan Başkan Altay, İstanbul'daki bir okulda yaşadığı elim bir olaydan dolayı vefat eden Fatma Nur Çelik'e rahmet dileyerek, "Hakikaten eğitim camiası adına büyük bir kayıp. Okulda olması da ayrıca çok üzüntü verici. Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanımız ve İçişleri Bakanımızla birlikte aileyi ziyaret ettik. Meclisimizin vereceği kararla öğretmenimizin isminin Konya'mızda yaşatılmasını sağlamış olacağız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, eğitim camiamıza ve ailesine de başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra yapılan oylamada oy birliği ile konu komisyona havale edildi. Komisyon raporu sonrası Konya Büyükşehir Meclisi'nde alınacak kararla Fatma Nur Çelik öğretmenin ismi Konya'da bir caddede yaşatılacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu