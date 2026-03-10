Hayatını kaybeden Fatma Nur öğretmenin adı Konya’da yaşatılacak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı ilk toplantısında İstanbul’daki bir okulda menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Konyalı öğretmen Fatma Nur Çelik’in isminin Konya’da bir caddede yaşatılması, ek gündem maddesi olarak gündeme alındı ve oy birliği ile komisyona havale edildi. Başkan Altay, “Meclisimizin vereceği kararla öğretmenimizin isminin Konya’mızda yaşatılmasını sağlamış olacağız. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, eğitim camiamıza ve ailesine de başsağlığı diliyorum” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı Meclis Toplantısı'nda anlamlı bir karar alındı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul'daki bir okulda menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Konyalı öğretmen Fatma Nur Çelik'in isminin Konya'da bir caddede yaşatılması, ek gündem maddesi olarak gündeme alındı ve oy birliği ile komisyona havale edildi.
Konuyla ilgili konuşan Başkan Altay, İstanbul'daki bir okulda yaşadığı elim bir olaydan dolayı vefat eden Fatma Nur Çelik'e rahmet dileyerek, "Hakikaten eğitim camiası adına büyük bir kayıp. Okulda olması da ayrıca çok üzüntü verici. Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanımız ve İçişleri Bakanımızla birlikte aileyi ziyaret ettik. Meclisimizin vereceği kararla öğretmenimizin isminin Konya'mızda yaşatılmasını sağlamış olacağız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, eğitim camiamıza ve ailesine de başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Daha sonra yapılan oylamada oy birliği ile konu komisyona havale edildi. Komisyon raporu sonrası Konya Büyükşehir Meclisi'nde alınacak kararla Fatma Nur Çelik öğretmenin ismi Konya'da bir caddede yaşatılacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”