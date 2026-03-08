GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Meltem Aslan
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya’da belediye duyurdu! Hesaplara ödeme yapılacak

Konya'nın Karatay ilçesi belediye başkanı Hasan Kılca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik yeni bir eğitim desteğini duyurdu. Karatay Belediyesi tarafından sağlanan destek kapsamında, YKS'ye başvuran öğrencilerin sınav kayıt ücretleri karşılanacak.

Kılca paylaşımında, gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim desteklerimize devam ediyoruz. Sevgili gençler, YKS'de başvurusunu yaptığınız tüm oturumların sınav kayıt ücretleri kadar bedeli eğitim desteğimiz kapsamında hesaplarınıza ulaştıracağız.”

BAŞVURULAR MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvuruların Karatay Belediyesi'nin "Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi. Adayların yarın sabah saat 09.00'dan itibaren uygulamanın online işlemler bölümünden başvuru yapabilecekleri açıklandı.

GENÇLERE BAŞARI MESAJI

Başkan Kılca açıklamasında gençlere başarı dileklerini de iletti. Kılca, sınava hazırlanan öğrenciler için "Sınavlarınızda gönülden başarılar diliyorum. Allah emeklerinizi hayırlı neticelere ulaştırsın.” ifadelerini kullandı.

