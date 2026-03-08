GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da ayakları kırık halde bulunan baykuş tedavi altına alındı

Bekir Turan
İnternet editörü
Konya’da ayakları kırık halde bulunan baykuş tedavi altına alındı
Konya’nın Karapınar ilçesinde, ayakları kırık halde bulunan bir Uzun Kulaklı Baykuş tedavi altına alındı.

Karapınar ilçesinde sıkça görülen baykuş türlerinden olan uzun kulaklı baykuş, bir iş yerinin arazisinde hareketsiz halde bulundu.

Baykuşu bulan Hakkı Can Nayır, çalıştığı sırada merdiven kenarında kuşu fark ettiğini belirtti. Nayır, "Kuşun hareket edemediğini gördüm. Kanatları sağlamdı ancak ayakları kırılmıştı. Hemen yiyecek verip ilgili kurumlara haber verdim” dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ereğli Milli Parklar Şefliği ekipleri, yaralı baykuşu teslim alarak tedavi sürecini başlattı.

Tedavisi süren baykuşun, iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

(Bekir Turan)

