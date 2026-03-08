Konya’da ayakları kırık halde bulunan baykuş tedavi altına alındı

Karapınar ilçesinde sıkça görülen baykuş türlerinden olan uzun kulaklı baykuş, bir iş yerinin arazisinde hareketsiz halde bulundu.
Baykuşu bulan Hakkı Can Nayır, çalıştığı sırada merdiven kenarında kuşu fark ettiğini belirtti. Nayır, "Kuşun hareket edemediğini gördüm. Kanatları sağlamdı ancak ayakları kırılmıştı. Hemen yiyecek verip ilgili kurumlara haber verdim” dedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ereğli Milli Parklar Şefliği ekipleri, yaralı baykuşu teslim alarak tedavi sürecini başlattı.
Tedavisi süren baykuşun, iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
(Bekir Turan)