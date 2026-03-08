Büyükşehir Belediyespor bisiklet takımı sporcusu Mustafa Tarakçı’dan çifte şampiyonluk

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, bu sezon ortaya koyduğu performansla Konya’nın adını bisiklette zirveye taşıyarak, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Konya Büyükşehir Belediyesporlu genç sporcu Mustafa Tarakçı, iki kategoride birden şampiyonluk elde etti.

2026 yılı Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Grand Prix Apollon Temple-UCI 1.2 Yol Yarışı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışa 31 farklı ülkeden 25 takım ve 140 sporcu katıldı.

Sezona fırtına gibi başlayan Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı'nın da boy gösterdiği yarışta, genç sporcu Mustafa Tarakçı, yarış sırasında yaşadığı kazaya rağmen mücadeleyi bırakmadı. Tarakçı, 2 saat 49 dakika 34 saniye ile bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Side Antik Kenti Limanı'ndan başlayan 124,5 kilometrelik parkurda üstün bir performans sergileyen Tarakçı, hem Elite kategorisinde hem de U-23 kategorisinde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, genç sporcuyu başarısı dolayısıyla tebrik etti. Genç sporcunun başarılarının devamını dileyen Başkan Altay, emek veren tüm hocalara da teşekkür etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu