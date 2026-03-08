GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da emekli Sema öğretmen aşevinde engelli ve kimsesizlere “anne’’ oldu

Konya’da emekli Sema öğretmen aşevinde engelli ve kimsesizlere “anne’’ oldu
Konya’da aşevinde gönüllü çalışmaya başlayan emekli öğretmen Sema Aydın, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için her gün yemek hazırlıyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra Konya'da emekli olan Sema Aydın (56), emekliliğinin ardından kendisini ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye adadı. Konya'daki Gül Mutfağı'nda gönüllü olarak çalışan Aydın, özellikle engelli ve kimsesiz vatandaşlar için sabahın erken saatlerinden itibaren yemek hazırlıyor. Aşevine gelenleri kendi evladı gibi gördüğünü belirten Aydın, birçok kişinin kendisine 'anne' diye hitap ettiğini söyledi. Aydın, elinden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine yemek hazırlamaya devam edeceğini ifade etti.

"Ben onlara ellerimi yaka yaka yemek pişiriyorum"

Emekli olmadan önce öğrencilerine annelik yaptığını belirten emekli öğretmen Sema Aydın, "Öğretiyordum, bilgilerini veriyordum. Onları sayıp seviyordum. Kimseyi azarlayıp cezalandırmadım şimdiye kadar. Şimdiki halimde işte burada gariplere yemek veriyoruz, iftar hazırlıyorum. Şu an Konya Gül Mutfağı'nda çalışıyorum. Bunların hepsi kendi çocuklarım gibi 60-70 yaşında olabilir ama bana 'anne' diyorlar. Çünkü ben bunların hepsinin annesiyim. Seviyorum, sayıyorum onların ekmeğini, aşını elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Tek onlar iyi olsun yeter. Çünkü bu bizim özel görevimiz. 60-70 yaşında olabilirler ama ben onların annesiyim. Ben onlara ellerimi yaka yaka yemek pişiriyorum. Onları çok seviyorum" dedi.

"Ömrümün sonuna kadar hizmet edeceğim"

Her birinin özel olduğunu, dertleri olduğunda kendisine anlattıklarını söyleyen Sema Aydın, "Sema anne bana biraz fazla ekmek ver, öteki geliyor anne ben doymadım bir daha ver diyor, ben de veriyorum. Bunlar hasta oldukları için doyma gücü yok. Veriyorum sınır yok yani. Herkes sahip çıksınlar bunlara. Bunlar bizim evlatlarımız. Hepsi bizim kardeşlerimiz. Ben onları çok seviyorum. Onlara çok özel hizmet yapıyorum ki Allah katında iyi olsun. Allah bizi daim kılsın inşallah. Verenlerden Allah razı olsun. Veriyorlar, dağıtıyoruz. Ayakkabıymış, elbiseymiş, yemekmiş, aşmış, harçlığı olmayana kendi cebimden harçlık da veriyorum. En azından bir iki dolmuş parası etsin. Evine ulaşsın. Gerçekten gururla işliyorum yani böyle. Rabbime çok şükür, bu canı almadıktan sonra bunlara ömrümün sonuna kadar hizmet edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

