Konya’daki bir ilçede kuaför ve berber ücretlerine zam geldi!

Konya'nın Kulu ilçesinde berber ücretlerine yapılan güncellemenin ardından kadın kuaförlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi de yayımlandı. Kulu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından belirlenen tarifeye göre birçok hizmet kaleminde fiyatlar yeniden düzenlendi. Artan maliyetler nedeniyle yapılan güncellemenin ardından kuaförlerde yeni fiyatların geçerli olacağı belirtildi.

Yetkililer, hem vatandaşların hem de esnafın mağduriyet yaşamaması için belirlenen tarifelerin iş yerlerinde görünür şekilde bulundurulacağını ifade etti.

SAÇ KESİMİ VE BOYAMA FİYATLARI

Yeni tarifeye göre kadın kuaförlerinde saç işlemlerine yönelik fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Saç yıkama: 200 TL

Saç kesimi: 800 TL

Fön: 320 TL

Kırık fön: 470 TL

Kısa saç boyama: 1600 TL

Uzun saç boyama: 2000 TL

Kısa saç açma: 1620 TL

Uzun saç açma: 2000 TL

Uzun saç röfle/gölge/meç: 4300 TL

Kısa saç röfle/gölge/meç: 4000 TL

Kısa saç ombre/sombre: 6000 TL

Uzun saç ombre/sombre: 8000 TL

Ekstra uzun saç işlemlerinde ise fiyatlara yüzde 30 fark uygulanacağı bildirildi.

MAKYAJ VE GELİN BAŞI HİZMETLERİ

Özel günler için yapılan makyaj ve saç hizmetlerinde de yeni fiyatlar belirlendi.

Günlük normal makyaj: 1350 TL

Profesyonel makyaj: 5000 TL

Nişan başı: 5400 TL

Gelin başı: 6750 TL

Gelin/Nişan makyajı: 7000 TL

Türban hayal tül: 4000 TL

Türban şal: 3000 TL

Topuz: 4000 TL

BAKIM VE DİĞER GÜZELLİK HİZMETLERİ

Kuaförlerde sunulan bakım ve kişisel bakım hizmetlerinin fiyatları da tarifede yer aldı.

Keratin detoks: 2700 TL

Profesyonel bakım: 2000 TL

Cilt bakımı (mini): 1000 TL

Bakım maskesi: 1000 TL

Manikür: 600 TL

Pedikür: 1000 TL

Kalıcı oje: 1300 TL

Protez tırnak: 2000 TL

Kaş alma: 200 TL

Bıyık alma (ip/sir): 150 TL

Yüz alma (ip/sir): 400 TL

Ayrıca ağda ve epilasyon hizmetlerinde de çeşitli bölgelere göre fiyatların 200 TL ile 3000 TL arasında değiştiği bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, belirlenen fiyat tarifesinin 6 Mart 2026 tarihinde tespit edilerek 13 Şubat 2026 tarihli karar doğrultusunda onaylandığı ve ilçedeki tüm kadın kuaförlerinde uygulanacağı ifade edildi.

ERKEK KUAFÖRLERİNDE GÜNCEL FİYAT YAYIMLANDI

Erkek kuaförlerinde ise fiyatlar şu şekilde oldu;

