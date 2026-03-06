Konya’daki bir ilçede kuaför ve berber ücretlerine zam geldi!

Konya'nın Kulu ilçesinde berber ücretlerine yapılan güncellemenin ardından kadın kuaförlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi de yayımlandı. Kulu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından belirlenen tarifeye göre birçok hizmet kaleminde fiyatlar yeniden düzenlendi. Artan maliyetler nedeniyle yapılan güncellemenin ardından kuaförlerde yeni fiyatların geçerli olacağı belirtildi.
Yetkililer, hem vatandaşların hem de esnafın mağduriyet yaşamaması için belirlenen tarifelerin iş yerlerinde görünür şekilde bulundurulacağını ifade etti.
SAÇ KESİMİ VE BOYAMA FİYATLARI
Yeni tarifeye göre kadın kuaförlerinde saç işlemlerine yönelik fiyatlar şu şekilde belirlendi:
Saç yıkama: 200 TL
Saç kesimi: 800 TL
Fön: 320 TL
Kırık fön: 470 TL
Kısa saç boyama: 1600 TL
Uzun saç boyama: 2000 TL
Kısa saç açma: 1620 TL
Uzun saç açma: 2000 TL
Uzun saç röfle/gölge/meç: 4300 TL
Kısa saç röfle/gölge/meç: 4000 TL
Kısa saç ombre/sombre: 6000 TL
Uzun saç ombre/sombre: 8000 TL
Ekstra uzun saç işlemlerinde ise fiyatlara yüzde 30 fark uygulanacağı bildirildi.
MAKYAJ VE GELİN BAŞI HİZMETLERİ
Özel günler için yapılan makyaj ve saç hizmetlerinde de yeni fiyatlar belirlendi.
Günlük normal makyaj: 1350 TL
Profesyonel makyaj: 5000 TL
Nişan başı: 5400 TL
Gelin başı: 6750 TL
Gelin/Nişan makyajı: 7000 TL
Türban hayal tül: 4000 TL
Türban şal: 3000 TL
Topuz: 4000 TL
BAKIM VE DİĞER GÜZELLİK HİZMETLERİ
Kuaförlerde sunulan bakım ve kişisel bakım hizmetlerinin fiyatları da tarifede yer aldı.
Keratin detoks: 2700 TL
Profesyonel bakım: 2000 TL
Cilt bakımı (mini): 1000 TL
Bakım maskesi: 1000 TL
Manikür: 600 TL
Pedikür: 1000 TL
Kalıcı oje: 1300 TL
Protez tırnak: 2000 TL
Kaş alma: 200 TL
Bıyık alma (ip/sir): 150 TL
Yüz alma (ip/sir): 400 TL
Ayrıca ağda ve epilasyon hizmetlerinde de çeşitli bölgelere göre fiyatların 200 TL ile 3000 TL arasında değiştiği bildirildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, belirlenen fiyat tarifesinin 6 Mart 2026 tarihinde tespit edilerek 13 Şubat 2026 tarihli karar doğrultusunda onaylandığı ve ilçedeki tüm kadın kuaförlerinde uygulanacağı ifade edildi.
ERKEK KUAFÖRLERİNDE GÜNCEL FİYAT YAYIMLANDI
Erkek kuaförlerinde ise fiyatlar şu şekilde oldu;
(Bekir Turan)