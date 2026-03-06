GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da 2 TIR çarpıştı: 1 yaralı

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da 2 TIR çarpıştı: 1 yaralı
Konya’nın Kulu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Konya-Ankara yolu, Zincirlikuyu kavşağı yakınlarında meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre, Osman Ö. (35) idaresindeki tır, aynı yöne seyreden Murat P. (31) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada Osman Ö. yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı tır sürücüsü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(Cumali Özer)

