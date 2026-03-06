Kara para aklama soruşturmasında 20 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kara para aklama soruşturması kapsamında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde 26 milyar 532 milyon 385 bin lira işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, yasa dışı bahis dünyasının finansal ağları ortaya çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı Yasaya Muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik koordineli bir çalışma yürüttü.

Aylık 1 milyar dolar hasılat

Yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı "Fincrypto UAB (Paymix)" adlı kuruluşun, yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı desteği sunduğu saptandı. Suçtan elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve karmaşık para transferleri aracılığıyla finansal sisteme sokularak aklanmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Soruşturma dosyasında, "iGaming" isimli altyapı sağlayıcısının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen 40 ayrı yasa dışı bahis sitesine hizmet verdiği bilgisi yer aldı.

MASAK raporuna göre söz konusu yapının aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında hasılat elde ettiği ve bu paraların yurt dışındaki kripto borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin 2025 yılı Ocak-Kasım dönemindeki toplam işlem hacminin ise 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 lira olduğu belirlendi.

10 ilde eş zamanlı baskın

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul merkezli Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliye yönelik arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Lüks araçlara ve taşınmazlara el konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına da darbe vuruldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla; 11 lüks araç, 8 konut, 67 tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 taşınır ve taşınmaz varlığa el konuldu. Ayrıca 30 şahsa ait 550 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

