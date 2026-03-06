GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Baba ile oğlunu kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Baba ile oğlunu kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Trabzon’un Of ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında baba yaralanırken, 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Kaza Of-Çaykara yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Rize'den Trabzon istikametine panelvan minibüs ile seyir halinde olan 19 yaşındaki genç sürücü Enes Kınalı, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs yol kenarında bulunan trafik yön levhasının direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araçta sıkışırken, araçta da büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Kınalı'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kınalı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada yaralanan baba İsmail Kınalı'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Enes Kınalı'nın bugün Araklı ilçesinin Yoncalı Mahallesinde cuma namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

