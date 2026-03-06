GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Karısını öldürdü kendini ihbar etti

Karısını öldürdü kendini ihbar etti
Adana’da bir kadın, tartıştığı eşi tarafından boğularak öldürüldü. Cinayeti işleyen adam, polisi arayıp karısını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ mahallesinde yaşandı. 

İddialara göre, Naim A. ve N.A.'nın arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Karısını önce darp eden Naim A., sonrasında boğarak öldürdü. Olayın ardından Naim A., acil merkezi arayarak "Karımı öldürdüm” diyerek kendisini ihbar etti.

Naim A., Cinayet Büro Amirliği'nin olay yerine sevk edilmesiyle gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının sorgusunun devam ettiği öğrenildi. 

Öldürülen Nesrin A.'nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna gönderildi.

Kaynak: AA

