Minik yürekler ve aileleri iftar sofrasında buluştu

Kurtuluş Bilal-i Habeşi Camii ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından, 11 ayın sultanı Ramazan ayında anlamlı bir iftar programı düzenlendi. 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler ve aileleri iftar sofrasında bir araya geldi.

Düzenlenen programda çocuklar ve aileleri aynı sofrada buluşarak Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programı, hem çocukların hem de ailelerin kaynaşmasına vesile oldu.

Dernek Başkanı Dursun Uysal, programın amacına ilişkin yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Uysal, "Buradaki temel amacımız birlik ve beraberliği güçlendirmek. Çocuklarımıza dinimizi öğretirken aynı zamanda onların sosyalleşmelerine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

4-6 yaş Kur'an kursu yöneticisi Hatice Kübra Samancı ise camilerin toplum hayatındaki rolüne vurgu yaptı. Samancı, "Camiler yalnızca ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda toplumun her kesimine hitap eden sosyal buluşma noktalarıdır. Burada 7'den 70'e herkes eğitim alıyor; aynı zamanda bir aile gibi aynı sofrada buluşup kaynaşma imkânı buluyor.” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda aileler ve çocuklar birlikte vakit geçirerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Düzenlenen iftar programı, hem çocukların hem de ailelerin bir araya gelmesine vesile olurken, camilerin toplumda birlik, dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendiren önemli buluşma noktaları olduğunu bir kez daha gösterdi.

(Ali Asım Erdem)