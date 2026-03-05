Bakan Çiftçi’nin Konya ziyareti programı netleşti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Konya’ya gerçekleştireceği ziyaretin programı netleşti. 6 Mart 2026 Cuma günü yapılacak ziyaret kapsamında Bakan Çiftçi, şehirde çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve bir dizi programa katılım sağlayacak.
Bakan Çiftçi'nin Konya'daki programı, saat 13.06'da Kapu Camii'nde kılacağı Cuma namazıyla başlayacak. Namazın ardından şehir merkezinde esnafla bir araya gelerek ziyaretlerde bulunacak olan Çiftçi, programına daha sonra Mevlana Türbesi ziyaretiyle devam edecek.
Valilik, Belediye ve Parti Ziyaretleri Programda Yer Alıyor
Program kapsamında saat 15.00'te Konya Valiliği'ni ziyaret edecek olan Bakan Çiftçi, saat 15.45'te ise Konya Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek belediye yetkilileriyle bir araya gelecek.
Bakan Çiftçi'nin programında siyasi parti ziyaretleri de yer alıyor. Çiftçi, saat 16.30'da Adalet ve Kalkınma Partisi Konya İl Başkanlığı'nı, saat 17.15'te ise Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.
Yoğun programın son bölümünde Bakan Çiftçi, saat 18.55'te Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak.
