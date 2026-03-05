Konyalılar dikkat! Uyarı geldi: Cezası 140 bin lira!

Konya Şoförler odası Başkanı Ahmet Şen, yasa dışı, sahte mühür, sahte kare kodlarla kalın karakterli, vernikli olarak satılan APP plaka kullananlara 140 bin liraya kadar ceza kesileceğini duyurdu.

İlan sitelerinde ve bazı internet sayfalarında satılan, araç sahiplerinin istedikleri harf ve rakamlarla kısa sürede hazırlanan APP plakalar, son dönemde yeniden gündeme geldi. Standart dışı olarak üretilen bu plakalar, Şoförler Odası'nın plaka basım yetkisi dışında basılıyor ve birçok araçta kullanılmaya devam ediyor.

SAHTE DARPHANE MÜHRÜ VE KAREKOD UYGULAMASI

Darphane mührünün sahtesini üretenler APP plakalar üzerine bu mühürleri basıyor. Ayrıca son dönemde kullanılan karekodlu plaka uygulamasını da ek ücret karşılığında sahte plakaların üzerine yerleştirdikleri belirtiliyor. Uzmanlar, birçok araç sahibinin aracında APP plaka bulunduğunun farkında olmadığını, özellikle ikinci el araç alımında üzerindeki plakayı değiştirmeden kullanan sürücülerin ilk polis uygulamasında yüksek cezalarla karşılaşabildiğini ifade ediyor.

ŞOFÖRLER ODASI'NDAN UYARI

Konya Şoförler Odası Başkanı Ahmet Şen, araç sahiplerini bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Araçlarında APP plaka bulunan sürücülerin en kısa sürede plakalarını değiştirmeleri gerektiğini belirten Şen, bu konuda bilgilendirme amacıyla uyarı afişleri hazırladıklarını söyledi.

APP PLAKASI OLANLAR NE YAPMALI?

Başkan Şen, APP plakası bulunan araç sahiplerinin izlemesi gereken yolu şu sözlerle anlattı: "Aracınızda APP plaka var ise bulunduğunuz il ya da ilçede Trafik Tescil'e müracaat edilmesi gerekiyor. Trafik Tescil'den alınan evrakla herhangi bir noterde işlem yapılarak plaka basım makbuzu alınmalı. Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden referans numarası kullanılarak ücret ödeniyor. Ardından plaka basım atölyesinde plaka basımı gerçekleştiriliyor.”

PLAKA DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

Yapılan işlemler kapsamında araç sahiplerinin 1968 lira 10 kuruş ruhsat ücreti ve 850 lira plaka ücreti ödediği belirtildi.

SAHTE PLAKAYA 140 BİN LİRA CEZA

Öte yandan Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, plaka basım işlemini gerçekleştiren yetkili kuruluş tarafından verilmemiş, tescil kaydı bulunmayan veya sahte plaka takan ya da kullananlara 140 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Ayrıca sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

