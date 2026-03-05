2 çocuk annesi kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Olay, Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan okulun önünde meydana geldi.
Semiha Deniz sokak ortasında iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vuruldu.
Kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Deniz'in 14 yaşındaki kızını okuldan almaya geldiği ve saldırıya uğradığı öğrenildi.
