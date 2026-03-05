GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Depremzedelere konut ödemesi indirimi geliyor

AK Parti’nin sunduğu mali düzenlemeler içeren teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife göre aldıkları konutlar için borçlandırma bedellerini yıl sonuna kadar ödeyen depremzedelere yüzde 74 indirim sağlanacak. Savunma Sanayii Fonu’nu desteklemek için bedelli askerlik ücreti yaklaşık 417 bin TL’ye çıkarılacak.

AK Parti'nin sunduğu mali düzenlemeler içeren teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenleme, deprem bölgesinde inşa edilen konut ve iş yerlerinde hak sahibi olarak belirlenen kişiler için geçerli olacak. 

Depremzedeler 4'te 1 fiyatına ev, yarı fiyatına iş yeri sahibi olabilecek. Vergi adaleti güçlendirilecek, finansal piyasada hukuki belirginlik sağlanacak.

Yıl sonuna kadar kalan ödeme tutarının peşin ödenmesi durumunda konut bedelleri için yüzde 74 indirim yapılacak. 

Deprem bölgesindeki iş yeri hak sahipleri için de yaklaşık yarı yarıya bir indirim uygulanacak. Kalan ödeme tutarını yıl sonuna kadar toplu yatıracak olanlar yüzde 48 indirimden faydalanacak.

Bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya çıkacak

Teklifle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na da bedelli askerlik ücreti üzerinden ek kaynak ayrılacak. 2026 için bedelli askerlik tutarı 417 bin liraya çıkacak. Böylece savunma sanayi için ek 19 milyar liralık kaynak oluşacak.

Teklifle şans ve bahis oyunlarında reklam giderleri artık vergiden düşülemeyecek. Vergi gelirinde artış elde edilirken, bahis reklamlarında caydırıcılık sağlanacak.Kripto alım-satımına vergi kesilerek kripto borsasında kayıt dışılığın önüne geçilecek.

Düzenlemeyle birlikte bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortası ödemelerinde, brüt asgari ücretin yüzde 30'una kadar olan kısım primden muaf tutulacak. Böylece, işverenler için maliyet düşürülerek çalışanlara yan hak sağlanması teşvik edilecek. 

Kaynak: AA

