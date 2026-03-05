GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

THY’nin net karı geçen yıl 118,2 milyar liraya çıktı

Türk Hava Yollarının (THY) konsolide net karı 2025 yılında 118 milyar 208 milyon liraya yükseldi.

THY, finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Buna göre şirketin 2024 yılında 113 milyar 378 milyon lira olan konsolide net karı 2025 yılında 118 milyar 208 milyon liraya çıktı.

THY'nin 2024 yılı sonunda 680 milyar 12 milyon lira olan toplam öz kaynakları 2025 sonunda 911 milyar 256 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: AA

