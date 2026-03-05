Çanakkale Savaşları mobil müzesi Kulu’da ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale“ sloganıyla yola çıkan mobil müze, Kulu’da ziyaretçileriyle buluştu.
Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, Kulu ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'na park etti.
Ziyarete açılan müzeyi gezen Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş ve kurum amirleri 7 vitrinde yer alan eserleri inceledi. 2 gün boyunca Kulu'da kalacak müze içinde 7 vitrinde, savaş eserleri, belgeseller ve görseller bulunuyor.
Çanakkale ruhunu özellikle gençlere, öğrencilere ve tüm halka iletmek amacıyla hazırlanan bu müzedeki eserler kronolojik sırayla sergilenecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”