Türk tiyatrosunun usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti
Usta tiyatro oyuncusu Koray Ergun, 68 yaşında yaşamını yitirdi. Ergun, son aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Türk tiyatrosu bir usta ismini daha kaybetti.
68 yaşındaki usta oyuncunun hayatını kaybettiğini çocukları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun.” ifadeleri yer aldı.
Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu gibi önemli sahnelerde yer alan sanatçı, hem tiyatro eserlerindeki performansları hem de sinema ve dizi rollerindeki karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesinin takdirini kazanmıştı.
Koray Ergun, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı paylaşımda beyninde tümör tespit edildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.
KORAY ERGUN KİMDİR?
Kamera önü oyunculuğuna "Aaahh Belinda" filmi ile başlayan usta isim, kariyeri boyunca sayısız sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununda karakterlere hayat verdi. Son olarak "Teşkilat" dizisindeki performansı ve festivallerden ödülle dönen "Anadolu Leoparı" filmindeki rolüyle dikkat çekmişti.
Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu gibi köklü kurumlarda emek veren Ergun, "Bizim Evin Halleri"nden "Behzat Ç."ye, "Ayla" filminden "Teşkilat" dizisine kadar geniş bir yelpazede roller de üstlendi.
