Enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ve entübe edilen usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti.

Bir süredir enfeksiyon tedavisi kapsamında hastanede bulunan ve yoğun bakımda olduğu bilinen Haldun Dormen (97), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haldun Dormen Kimdir?

Haldun Dormen, ortaokul öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra lise eğitimine Robert Kolej'de devam etmiştir. Tiyatro alanındaki akademik eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde, prestijli Yale Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak tamamlayan Dormen, bu süreçte iki yıl boyunca ABD'de farklı tiyatrolarda hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev almıştır. Ayrıca Hollywood'da yer alan Pasadena Playhouse sahnesinde dört ayrı oyunda rol almıştır.

Türkiye'ye dönüşünün ardından Muhsin Ertuğrul'un yönetimindeki Küçük Sahne kadrosuna katılan Dormen, Türk seyircisinin karşısına ilk kez "Cinayet Var” adlı oyunda canlandırdığı dedektif karakteriyle çıkmıştır. 1955 yılında kendi adını taşıyan Dormen Tiyatrosu'nu kurarak Türk tiyatrosunun gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.

Dormen Tiyatrosu'nun Altın Yılları ve Unutulmaz Yapıtları

Dormen Tiyatrosu, 1957 ile 1972 yılları arasında en verimli ve parlak dönemini yaşamıştır. Haldun Dormen, 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk Batılı müzikal olma özelliğini taşıyan **"Sokak Kızı İrma”**yı yönetmiş, bu yapım büyük ilgi görmüştür. Müzikalde sergilediği başarılı performansla Gülriz Sururi de geniş kitlelerce tanınmıştır. Tiyatro, 1962 yılında Beyoğlu'nda bulunan tarihi Ses Tiyatrosu'na taşınmış ve yaklaşık on yıl boyunca çalışmalarını bu sahnede sürdürmüştür. Bu süreçte "Bit Yeniği”, "Şahane Züğürtler” ve "Yaygara 70” gibi önemli oyunlar seyirciyle buluşmuştur.

1980'li yıllara gelindiğinde Dormen, yapımcılığını Egemen Bostancı'nın üstlendiği "Hisseli Harikalar Kumpanyası” ve "Şen Sazın Bülbülleri” gibi müzikalleri sahneye koymuştur. 1985 yılında ise İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahnelediği "Lüküs Hayat” müzikali, yaklaşık 30 yıl boyunca aralıksız ve çoğunlukla kapalı gişe oynanarak Türk tiyatro tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olmuştur.

