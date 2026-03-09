Ramazan İklimi’nde Kardeşlik Ahlakı ve Sorumluluğu ele alındı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından düzenlenen "Ramazan İklimi” etkinlik serisi kapsamında, bu hafta "Kardeşlik Ahlakı” başlıklı program gerçekleştirildi. Sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayımlanan programı Ahmet Demirel düzenleyip yönetirken; Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Acar konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşide, kardeşlik kavramının bireysel ve toplumsal sorumluluk boyutları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Kardeşliğin İmanla Olan Bağı

Kardeşliğin sadece toplumsal bir ilişki değil, aynı zamanda imanın temel bir şartı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Acar, konunun dini temellerini şu sözlerle açıkladı:

"Efendimiz (S.A.V.) çok net bir şekilde; ‘Siz cennete giremezsiniz; cennete girebilmeniz için iman etmeniz gerekiyor. İman etmiş olabilmeniz için de birbirinizi sevmeniz gerekiyor' buyuruyor. Dolayısıyla kardeşlik imanın bir şartı ve gereğidir. Birbirini sevmeyen, müminleri kardeş olarak görmeyen insanın imanı hadis-i şerife göre sıkıntılı demektir. Bizim ulemamız merhametle bakıp 'kâmil mümin olamaz' şeklinde yorumlasa da Allah Resulü'nün ifadesi çok nettir; kardeşlik imanın zorunluluklarından birisidir." dedi.

İslam'ın Üç Kardeşlik Paradigması

İslam'ın kardeşlik anlayışını biyolojik, ontolojik ve ekolojik olmak üzere üç ana başlıkta inceleyen Yusuf Acar, bu kavramların kapsamını şu ifadelerle detaylandırdı:

"Birincisi aynı rahmi paylaştığımız biyolojik kardeşliktir. İkincisi, yaratıcı birliğinden doğan ve tüm insanlığı kapsayan ontolojik kardeşliktir. Üçüncüsü ise çevreyle olan bağımızı simgeleyen ekoloji kardeşliğidir. İslam'daki çevrecilik 'emanet' eksenli bir anlayıştır. Dağlar, denizler ve atmosfer Allah'ın bize bir emanetidir ve bu emaneti bir sonraki nesle en azından aldığımız gibi devretmek imani bir görevdir. Melekleri de hayatımıza dahil ederek, ihsan bilinciyle yaşamalı ve kainatla olan kardeşliğimizi korumalıyız." şeklinde konuştu.

Paylaşma Ahlakı ve İnfakın Mahiyeti

Paylaşmanın ve infakın bireyi manevi hastalıklardan arındıran bir eylem olduğuna dikkat çeken Acar, yardımlaşmanın ahlaki kriterlerini şu şekilde ifade etti:

"Paylaşmanın en büyük menfaati paylaşanı yapan kimseye aittir. İnfak, vereni gönlündeki pintilik ve cimrilik gibi hastalıklardan arındırır. Cemil Meriç'in dediği gibi; mükafat beklenilerek yapılan iyilik tefeciliktir. Yardımı başa kakmadan, gizli olarak ve malın en iyisinden yapmak esastır. Ayrıca yardımı tam zamanında, ihtiyaç anında ulaştırmak gerekir. Bugün Gazze muhtaçken yapılan yardım ile on sene sonra yapılacak olan bir değildir; asıl olan zamanında ve yerinde paylaşmaktır." ifadelerini kullandı.



Taassup ve Kardeşliği Engelleyen Unsurlar

Kardeşlik birliğinin önündeki en büyük engelin grupçuluk ve taassup olduğunu belirten Prof. Dr. Yusuf Acar konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kardeşliği engelleyen bir numaralı mani maalesef taassup ve asabiyettir. Fanatik bir takım taraftarlığı veya dar grupçuluk da bir nevi ırkçılıktır. 'Sadece benim grubum doğrudur, dışındakiler kötüdür' anlayışı bu belanın kaynağıdır. Ümmetin imamları arasındaki görüş ayrılıklarında rahmet vardır ancak ümmetin kendi içindeki tefrikada rahmet olmaz. İslam kardeşliğini tesis etmek için asabiyeti ve ırkçılığı kökten reddetmeliyiz." dedi.

Gönül Coğrafyası ve Güç Sahibi Olma Bilinci

İslam dünyasının sınırlarının coğrafi sınırlarla kısıtlanamayacağını ve Gazze'nin Müslümanlar için bir ders niteliğinde olduğunu ifade eden Acar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim gönül coğrafyamız Bağdat'ı, Şam'ı, Gazze'yi ve Doğu Türkistan'ı kapsar. Gazze bize haysiyetimizle yaşayabilmek için savunma sanayiinde, havacılıkta ve her türlü güç alanında ileri olmamız gerektiğini bir kez daha haykırdı. Sadece nasihatle sonuç alınmıyor; haklarımızı korumak için güçle müdahale edebilme imkanına sahip olmalıyız. Allah bu Ramazan vesilesiyle o gücü müminlere lütfeylesin." şeklinde konuştu.

Program sonunda Ahmet Demirel, verdiği kıymetli bilgiler ve paylaştığı görüşler için Prof. Dr. Yusuf Acar'a teşekkür etti. TYB Konya Şubesi'nin Ramazan ayı boyunca benzer etkinliklerle takipçileriyle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Program linki: http://www.youtube.com/watch?v=6gYCkKdOR2U

(Cumali Özer)