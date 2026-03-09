Suudi Arabistan’da yerleşim alanına mühimmat düştü: 2 ölü 12 yaralı

Suudi Arabistan’ın el-Harec kentinde, yerleşim alanına askeri mühimmat düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan basınında yer alan ve Sivil Savunma Sözcülüğü'ne dayandırılan habere göre, el-Harec kentinde faaliyet gösteren bir bakım ve temizlik şirketine ait konuta askeri mühimmat düştüğü bildirildi. Olayda Hindistan ve Bangladeş uyruklu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 12 Bangladeş vatandaşının da yaralandığı duyuruldu.

Olayın etkisiyle yerleşim alanında ve çevrede hasar oluştuğu ifade edilirken, düşen mühimmatın menşei ve türüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedilirken, sivil yerleşim alanlarını etkileyen bu tür eylemlerin uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA