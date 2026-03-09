GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,21
EURO
51,14
STERLİN
59,12
GRAM
7.341,99
ÇEYREK
12.122,58
YARIM ALTIN
24.164,33
CUMHURİYET ALTINI
48.122,95
DÜNYA Haberleri

Suudi Arabistan’da yerleşim alanına mühimmat düştü: 2 ölü 12 yaralı

Suudi Arabistan’da yerleşim alanına mühimmat düştü: 2 ölü 12 yaralı
Suudi Arabistan’ın el-Harec kentinde, yerleşim alanına askeri mühimmat düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan basınında yer alan ve Sivil Savunma Sözcülüğü'ne dayandırılan habere göre, el-Harec kentinde faaliyet gösteren bir bakım ve temizlik şirketine ait konuta askeri mühimmat düştüğü bildirildi. Olayda Hindistan ve Bangladeş uyruklu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 12 Bangladeş vatandaşının da yaralandığı duyuruldu.

Olayın etkisiyle yerleşim alanında ve çevrede hasar oluştuğu ifade edilirken, düşen mühimmatın menşei ve türüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedilirken, sivil yerleşim alanlarını etkileyen bu tür eylemlerin uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER