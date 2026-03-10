Şubat yağışları son 66 yılın en yüksek seviyesini gördü

Bu yıl şubattaki yağışlar, 35 ilde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En çok yağışı metrekareye 320,3 kilogram ile Osmaniye, en az yağışı metrekareye 51,5 kilogram ile Sinop aldı. Yağışlar, yurdun büyük bölümünde normallerin üzerine çıkarken, 14 il çevrelerinde normalin yaklaşık 3 katını aştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tespit ve analizlerinde, Türkiye genelinde bu yıl şubatta metrekareye ortalama 136,8 kilogram yağış düştüğü belirlendi.

Uzun yıllar şubat yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 59,8 kilogram olarak kayıtlara geçerken, bu yıl şubatta yağışlar yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Yağışlar, Kastamonu, Sinop ve Mardin çevreleri hariç yurdun büyük bölümünde normallerin üzerine çıkarken, İzmir, Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Tunceli çevrelerinde normalin yaklaşık 3 katını aştı.

En yüksek yağış Osmaniye'de

Şubatta en çok yağışı metrekareye 320,3 kilogram ile Osmaniye alırken, onu sırasıyla Antalya (280,7), İzmir (275,7), Adana (261,9), Muğla (253), Manisa (241,9), Hatay (241,1), Kahramanmaraş (232,5), Tunceli (220,6) ve Aydın (216,3) takip etti.

En az yağışı ise metrekareye 51,5 kilogram ile Sinop aldı. Sinop'u, Iğdır (58,3), Ardahan (60,9), Kars (63,5) ve Aksaray (69) takip etti.

Bölge geneli yağışlar ise tüm bölgelerde uzun yıllar normalleri ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde normallerinin ve geçen yıl yağışlarının 2 katından fazla yağış meydana geldi.

Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde 66, Karadeniz Bölgesi'nde 41, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 23, Marmara Bölgesi'nde son 16 yılın en yüksek yağış seviyeleri ölçüldü.

Yağışlar, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kayseri, Malatya, Manisa, Muğla, Çorum, Zonguldak ve Gaziantep başta olmak üzere 81 ilimizin 35'inde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yağışlı gün sayısı arttı

Türkiye genelinde şubatta ortalama 17,1 gün yağış görüldü. (1991-2020 normali 11 gün)

Yağışlı gün sayıları, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Yozgat, Amasya, Tokat, Kayseri, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer 25 günün üzerinde gerçekleşti.

Bölgelerin yağış analizi

Normali 70,7 kilogram, geçen yıl şubat yağış oranı 50,3 kilogram olan Marmara Bölgesi'ne geçen ay, 133,3 kilogram yağış düştü.

Yağışlarda, normaline göre yüzde 89, geçen yıl şubat yağışına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Normali 76,3 kilogram, geçen yıl şubat yağışı 20,2 kilogram olan Ege Bölgesi'nde geçen ay 196,1 kilogram yağış kaydedildi.

Geçen yıl şubat ayında 26,7 kilogram yağış alan ve normali 82,2 kilogram olan Akdeniz Bölgesi'nde geçen ay 226 kilogram yağış gerçekleşti.

İç Anadolu Bölgesi, geçen yıl şubatta 22,4 kilogram yağış düşmesine karşın geçtiğimiz ay 86,5 kilogram yağış aldı. Bu bölgenin normali 35,2 kilogram olarak ölçüldü.

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki yağışlarda, normallerine ve 2025 yılı şubat yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Normali 52,8 kilogram, geçtiğimiz yıl şubat 73,9 kilogram yağış gerçekleşen Karadeniz Bölgesi'ne geçen ay 97,9 kilogram yağış düştü.

Bu bölgenin yağışlarında normaline göre yüzde 85, 2025 yılı şubat yağışına göre yüzde 33 artış oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin normali 54,4, 2025'in şubat yağışı 39,9 kilogram ölçülürken, bölgeye geçen ay 127,4 kilogram yağış düştü.

Yağışlar, normaline ve 2025 yılı şubat yağışına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Normali 76,9, geçen yıl şubat yağışı 51,7 olarak ölçülen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay 134,6 kilogram yağış kaydedildi.

Yağışlarda normaline göre yüzde 75, 2025 yılı şubat yağışına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

