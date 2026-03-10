Konyaspor – Kasımpaşa maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu! VAR kayıtları yayınlandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 25. haftanın VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı. Süper Lig’de haftanın maçlarında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Konyaspor - Kasımpaşa maçının tartışmalı penaltı pozisyonu da yer aldı.
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Oynanan maçlarda saha içerisinde inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları yayınlandı. Görüntülerde Konyaspor - Kasımpaşa mücadelesi de yer aldı.
TARTIŞMALI PENALTI POZİSYONU
Mücadelenin 29. dakikasında Kasımpaşa atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kacper Benedyczak şut hazırlığı yaparken, Adil Demirbağ'ın müdahalesi sonrası pozisyon devam etti.
VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Ümit Öztürk pozisyonu kenarda izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
Verilen karar başta Konyaspor camiası olmak üzere çok sayıda taraftar tarafından tartışmalı bulunurken, sosyal medyada da yoğun tepki oluştu.
