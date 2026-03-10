GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Uzun süreli ilişkilerde tutkunun azalması hangi kuramla açıklanır?

Güncelleme Tarihi:

Uzun süreli ilişkilerde tutkunun azalması hangi kuramla açıklanır?

Psikoloji ve ilişki biliminde, başlangıçtaki yoğun heyecanın zamanla yerini daha sakin bir bağlılığa bırakması, insan doğasının biyolojik ve bilişsel süreçleriyle yakından ilişkilidir. Bu durumun altında yatan temel mekanizma, beynimizin uyaranlara verdiği tepkiyle açıklanır.

Uzun Süreli İlişkilerde Tutkunun Azalması Hangi Kuramla Açıklanır?

Bu durumu açıklayan temel psikolojik süreç Hedonik Alışma (Hedonic Adaptation) kuramıdır.

Hedonik Alışma Nedir? İnsanların büyük bir mutluluk ya da büyük bir acı veren olaylardan sonra, bir süre sonra başlangıçtaki mutluluk seviyelerine (referans noktalarına) geri dönme eğilimidir. İlişkiler bağlamında bu durum şöyle işler:

  • Yenilik Etkisi: İlişkinin başında beyin yoğun miktarda dopamin ve norepinefrin salgılar. Bu, "tutku" olarak adlandırılan yüksek uyarılma halidir.

  • Kanıksama: Partnerinizle vakit geçirdikçe, o kişi artık "yeni bir uyaran" olmaktan çıkar ve "tahmin edilebilir" hale gelir. Beyin, sürekli aynı uyarana maruz kaldığında daha az tepki vermeye başlar.

  • Denge Arayışı: Vücut, sürekli yüksek uyarılma halini (tutku sarhoşluğunu) sürdüremez; bu biyolojik olarak maliyetlidir. Bu nedenle sistem kendini dengeler ve tutku yerini güven ve şefkat odaklı oksitosin hormonuna bırakır.

Sternberg'in Aşk Üçgeni Kuramı

Bir diğer açıklama ise Robert Sternberg'e aittir. Ona göre aşk; yakınlık, tutku ve bağlılık bileşenlerinden oluşur. Uzun süreli ilişkilerde "yakınlık" ve "bağlılık" artarken, "tutku" bileşeni yenilik ve gizemin kaybolmasıyla doğal bir düşüşe geçer.

Cevap: Hedonik Alışma (Hazsal Uyarlanma)

