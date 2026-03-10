GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Eserlerden hangisi Türk edebiyatına ait bir roman örneği değildir?

- Güncelleme Tarihi:

Eserlerden hangisi Türk edebiyatına ait bir roman örneği değildir?

Türk edebiyatının modernleşme sürecinde önemli kilometre taşları olan bu eserlerden bazıları, toplumsal değişimleri ve bireysel iç dünyaları ustalıkla işlerken, bir seçenek ise dünya klasiklerinin en nadide örneklerinden biridir.

Eserlerden hangisi Türk edebiyatına ait bir roman örneği değildir?

Seçenekler arasında Türk edebiyatına ait olmayan eser Vadideki Zambak'tır. Bu eser, 19. yüzyıl Fransız edebiyatının dev ismi Honoré de Balzac tarafından kaleme alınmıştır ve dünya edebiyatının en önemli realist romanlarından biri kabul edilir.

Diğer eserleri incelediğimizde:

  • Huzur: Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılmış, Türk edebiyatının en derinlikli ve estetik romanlarından biridir.

  • Eylül: Mehmet Rauf tarafından yazılmış, edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman örneğidir.

  • İçimizdeki Şeytan: Sabahattin Ali tarafından yazılmış, bireyin toplumsal baskı ve iç çatışmalarını ele alan klasik bir eserdir.

Cevap: Vadideki zambak

