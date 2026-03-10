Türk edebiyatının modernleşme sürecinde önemli kilometre taşları olan bu eserlerden bazıları, toplumsal değişimleri ve bireysel iç dünyaları ustalıkla işlerken, bir seçenek ise dünya klasiklerinin en nadide örneklerinden biridir.

Eserlerden hangisi Türk edebiyatına ait bir roman örneği değildir?

Seçenekler arasında Türk edebiyatına ait olmayan eser Vadideki Zambak'tır. Bu eser, 19. yüzyıl Fransız edebiyatının dev ismi Honoré de Balzac tarafından kaleme alınmıştır ve dünya edebiyatının en önemli realist romanlarından biri kabul edilir.

Diğer eserleri incelediğimizde:

Huzur: Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılmış, Türk edebiyatının en derinlikli ve estetik romanlarından biridir.

Eylül: Mehmet Rauf tarafından yazılmış, edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman örneğidir.

İçimizdeki Şeytan: Sabahattin Ali tarafından yazılmış, bireyin toplumsal baskı ve iç çatışmalarını ele alan klasik bir eserdir.

Cevap: Vadideki zambak

