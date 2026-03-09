Galatasaray formasıyla en fazla gol atan yabancı futbolcu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Galatasaray tarihinin en skorer yabancı oyuncusu unvanı, son dönemdeki muazzam performansı ve üst üste gelen gol krallıklarıyla el değiştirmiştir.
Galatasaray formasıyla en fazla gol atan yabancı futbolcu kimdir?
Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda en çok gol atan yabancı futbolcu Mauro Icardi'dir. 2022-2023 sezonunda katıldığı sarı-kırmızılı ekipte inanılmaz bir gol ortalaması yakalayan Arjantinli yıldız, efsanevi isim Gheorghe Hagi'nin 71 gollük rekorunu geride bırakarak kulüp tarihine geçmiştir.
Seçenekler arasındaki son durum şu şekildedir:
Mauro Icardi: 72+ gol (Rekorun yeni sahibi)
Gheorghe Hagi: 71 gol
Milan Baros: 61 gol
Bafetimbi Gomis: 51 gol
Cevap: Mauro Icardi
