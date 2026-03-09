Dünya zamanının ve coğrafi koordinatların başlangıç noktası olarak kabul edilen bu tarihi yapı, Avrupa'nın en önemli başkentlerinden birinde, geniş bir parkın tepesinde yer alır.
Greenwich'te bulunan Kraliyet Gözlemevi'ni ziyaret eden biri nerededir?
Greenwich Kraliyet Gözlemevi'ni ziyaret eden bir kişi, Birleşik Krallık'ın (İngiltere) başkenti olan Londra'dadır. Gözlemevi, şehrin güneydoğusunda, kendi adını taşıyan Greenwich kasabasındaki Greenwich Parkı'nın içinde bulunur. Burası aynı zamanda dünyayı Doğu ve Batı yarımküre olarak ikiye bölen "Başlangıç Meridyeni"nin (0° boylamı) geçtiği yerdir.
Cevap: Londra (İngiltere)
