GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,21
EURO
51,04
STERLİN
58,94
GRAM
7.377,29
ÇEYREK
12.184,20
YARIM ALTIN
24.287,18
CUMHURİYET ALTINI
48.367,59
YAŞAM Haberleri

Akşehir’de şehitlerin hatırası için anlamlı çalışma

Akşehir’de şehitlerin hatırası için anlamlı çalışma
Konya’nın Akşehir ilçesinde şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla anlamlı bir çalışma başlatıldı.

Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen kursta, şehitlerin fotoğrafları üç boyutlu kağıt rölyef tekniğiyle hazırlanarak özel çalışmalar yapılıyor. Dernek Başkanı İsmail İnce ile Akşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan kurs, şehit aileleri ve gazileri bir araya getirerek hem sanatsal hem de duygusal bir ortam oluşturuyor. Kurs kapsamında katılımcılar, şehitlerin fotoğraflarını üç boyutlu kağıt rölyef tekniğiyle hazırlayarak özel çalışmalar ortaya koyuyor.

Titizlikle yapılan çalışmalarda şehitlerin isimleri ve fotoğrafları katmanlı kağıt teknikleri kullanılarak hazırlanıyor ve fotoğraflar sanatsal bir görünüme kavuşuyor. Dernek bünyesinde gerçekleştirilen kursa katılan şehit aileleri ve gaziler, kendi yakınlarının fotoğrafları üzerinde çalışarak hem duygularını ifade etme fırsatı buluyor hem de anlamlı eserler ortaya çıkarıyor. Dernek Başkanı İsmail İnce, düzenlenen kursun yalnızca bir sanat etkinliği olmadığını belirterek, "Bu kurs aynı zamanda şehit aileleri ve gazilerimiz için önemli bir sosyal dayanışma ortamı oluşturuyor. Bu tür faaliyetleri önümüzdeki süreçte de sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER