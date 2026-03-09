GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Konya’da kırsal kalkınma yatırımları denetlendi

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da kırsal kalkınma yatırımları denetlendi
Konya’da kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen projeler kapsamında üreticilere sağlanan desteklerin yerinde kontrolleri gerçekleştirildi.

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli sahada incelemelerde bulundu.

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı Ekonomik Altyapı Yatırımları Projesi kapsamında ekipman desteği alan üreticiler ziyaret edilerek desteklerin kullanımına ilişkin yerinde kontroller yapıldı.

Teknik ekipler, üreticilerin aldığı ekipmanların projeye uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını inceleyerek gerekli bilgilendirmelerde bulundu.Gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla birlikte kırsal kalkınma desteklerinin etkinliğinin artırılması ve üreticilerin projelerden en verimli şekilde faydalanmasının hedeflendiği belirtildi.

Yetkililer, Konya'da tarımsal üretimi güçlendirmek ve kırsalda ekonomik gelişimi desteklemek amacıyla yürütülen denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

(Cumali Özer)

