Bozkır’da geleneksel Ramazan coşkusu çocuklarla canlandı

Konya’nın Bozkır ilçesinde geleneksel Ramazan coşkusu çocuklarla canlandı.

Bozkır Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerle geleneksel Ramazan atmosferi çocuklara yaşatılıyor. Programa ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Teravih namazının ardından bir araya gelen çocuklar, ellerinde davullarla ilçe sokaklarını manilerle şenlendirdi.

Gruplar halinde düzenlenen gezi sırasında çocukların söylediği maniler, vatandaşlardan da beğeni topladı. Etkinlik, minik katılımcıların yüzlerinde tebessüme neden oldu. Yetkililer bu tür organizasyonların çocukların kültürel mirasla bağ kurmasına ve unutulmaz hatıralar biriktirmesine vesile olduğunu belirtti.

Bozkır Gençlik Merkezi'ne teşekkür eden ilçe sakinleri, gece boyunca görev alan emniyet güçlerine de duyarlılıklarından ötürü minnettar olduklarını ifade etti. Geleneksel Ramazan şenliklerinin farklı etkinliklerle devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA