GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,19
EURO
51,17
STERLİN
59,06
GRAM
7.384,88
ÇEYREK
12.196,75
YARIM ALTIN
24.312,19
CUMHURİYET ALTINI
48.417,40
YAŞAM Haberleri

Bozkır’da geleneksel Ramazan coşkusu çocuklarla canlandı

Bozkır’da geleneksel Ramazan coşkusu çocuklarla canlandı
Konya’nın Bozkır ilçesinde geleneksel Ramazan coşkusu çocuklarla canlandı.

Bozkır Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerle geleneksel Ramazan atmosferi çocuklara yaşatılıyor. Programa ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Teravih namazının ardından bir araya gelen çocuklar, ellerinde davullarla ilçe sokaklarını manilerle şenlendirdi.

Gruplar halinde düzenlenen gezi sırasında çocukların söylediği maniler, vatandaşlardan da beğeni topladı. Etkinlik, minik katılımcıların yüzlerinde tebessüme neden oldu. Yetkililer bu tür organizasyonların çocukların kültürel mirasla bağ kurmasına ve unutulmaz hatıralar biriktirmesine vesile olduğunu belirtti.

Bozkır Gençlik Merkezi'ne teşekkür eden ilçe sakinleri, gece boyunca görev alan emniyet güçlerine de duyarlılıklarından ötürü minnettar olduklarını ifade etti. Geleneksel Ramazan şenliklerinin farklı etkinliklerle devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER