İran yeni dini liderini seçti

İran Uzmanlar Meclisi’nden yapılan açıklamada, “Hamaney’in halefi konusunda konsensus sağlandı, süreçle ilgili bazı engellerin aşılması gerekiyor“ denildi. Seçilen ismin, güvenlik endişeleri nedeniyle kamuoyuna duyurulmayacağı bildirildi.
ABD-İsrail, İran arasında süren çatışmalarda 9 gün geride kalmak üzere. Bu süreçte İran, büyük ve sembolik kayıplar verdi. Savaşın ilk saatlerinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de hedef alındı. Sığınağa girmeyi reddettiği açıklanan Hamaney; oğlu gelini ve ailesinin diğer üyeleri ile 20'den fazla İranlı komutanla birlikte bombardımanda öldürüldü.
İRAN YENİ LİDER İÇİN ANLAŞMAYA VARDI
Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'da yeni liderin kim olacağı merak ediliyordu.
Gelen yeni bir gelişmeye göre ise İran, yeni dini lider konusunda anlaşma sağladı. Seçilen isim, güvenlik endişeleri nedeniyle şu anlık kamuoyuna duyurulmayacak.
"BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTIK"
Mehr Haber Ajansı'na göre, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Mirbağeri, İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in halefi konusunda büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını açıkladı.
"BAZI ENGELLER ÇÖZÜLMEYİ BEKLİYOR"
Mirbağeri, ancak seçim sürecine ilişkin bazı engellerin hala çözülmesi gerektiğini belirtti.
Yerine geçici olarak Ayetullah Alireza Arafi atanmıştı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”