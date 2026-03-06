ABD Başkanı Donald Trump, “İran’da yeni liderin belirlenmesinde etki sahibi olacağım“ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'daki son durumu değerlendirdi. İran'a yönelik saldırıların ‘başarılı' olduğunu savunan Trump, "İran yönetimi pes edecek” ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini öne sürerek, "İran'a tüm petrol ve para akışını kestik, tek kaynak olan Venezuela'dan gelen her şeyi kestik” diye konuştu.

İran'ın yeni lideri üzerinde ne kadar etki sahibi olacağıyla ilgili soruya Trump, "Büyük bir etki sahibi olacağım, yoksa onlar hiçbir anlaşmaya varamayacaklar. İran'ı nükleer silahlar olmadan güzel bir şekilde inşa edebilecek birinin başa gelmesini sağlamak için halk ve rejimle birlikte çalışacağız” yanıtını verdi.

Trump, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Murteza Hamaney'in gelebileceğine yönelik haberleri takip ettiklerini söyleyerek, oğul Hamaney'in ‘yetersiz' olduğunu kaydetti. İran'a yönelik saldırıları sürdürebilmek için yüksek miktarda silah stoklarının olduğunu aktaran Trump, "Cerrahi bir müdahale yapıyoruz. Sınırsız silah stokumuz var” açıklamasında bulundu.

ABD'nin Küba'da yönetimi devirmek gibi bir planının olup olmadığı sorusunu ise Trump, ‘Peki, siz ne düşünüyorsunuz? 50 yıldır bu konu, pastanın üzerindeki krema gibi. Benim için bu küçük bir mevzu. Venezuela harika gidiyor. Delcy Rodriguez harika bir iş çıkarıyor. Onlarla ilişkilerimiz harika” diye yanıtladı.

Kaynak: DHA